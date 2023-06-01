Şanlıurfa'da Kerkenez ve 2 Ebabil Tedavi Altına Alındı

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kerkenez ile 2 ebabil yavrusu tedavi altına alındı. Kent merkezinde ve kırsal bölgede bölgesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde 1 kerkenez kuşu ile 2 ebabil kuşu yavrusu bulundu. Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Kuşların tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.