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Şanlıurfa'da Kerkenez ve 2 Ebabil Tedavi Altına Alındı

Şanlıurfa'da Kerkenez ve 2 Ebabil Tedavi Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kerkenez ile 2 ebabil yavrusu tedavi altına alındı. Kent merkezinde ve kırsal bölgede bölgesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde 1 kerkenez kuşu ile 2 ebabil kuşu yavrusu bulundu. Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Kuşların tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kerkenez ile 2 ebabil yavrusu tedavi altına alındı.

Kent merkezinde ve kırsal bölgede bölgesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde 1 kerkenez kuşu ile 2 ebabil kuşu yavrusu bulundu.

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Kuşların tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Yaşam Haberler

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