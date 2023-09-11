Şanlıurfa'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk aranıyor
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Menhel Elhalaf, evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu ve çocuğu arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, 4 gündür aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki Menhel Elhalaf, evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Çocuğun akşam eve dönmemesi üzerine emniyete giden ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
Çocuğu arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam