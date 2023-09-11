Şanlıurfa'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk aranıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Menhel Elhalaf, evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu ve çocuğu arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor.