Şanlıurfa'da Kamyonetlerin Çarpıştığı Kazada 20 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, iki kamyonet çarpıştı ve 20 kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada, 20 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kayak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 44 BS 452 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 80 AEL 567 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 20 tarım içişini Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.