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Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

29 Kasım 2023 22:43 Son Güncelleme: 22:44 Abone Ol

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.