Şanlıurfa'da kamyonetin altında kalan bebek hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 yaşındaki bebek kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Avurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bililere göre ailesinin tarlada çalıştığı sırada, tarlada uyuyan bir yaşındaki Abbas Noyan, geri geri giden M.İ. idaresindeki kamyonetin altında kaldı.

Ağır yaralanan bebek, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücü Jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.