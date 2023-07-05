Şanlıurfa'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Mehmet Tahir Doğmuş yönetimindeki 27 AIN 414 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 70. kilometresinde İ.T. idaresindeki 63 KK 934 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Doğmuş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğmuş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.