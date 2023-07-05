Üye Girişi
Haberler
Şanlıurfa'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Mehmet Tahir Doğmuş yönetimindeki 27 AIN 414 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 70. kilometresinde İ.T. idaresindeki 63 KK 934 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Doğmuş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğmuş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Tahir Doğmuş yönetimindeki 27 AIN 414 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 70. kilometresinde İ.T. idaresindeki 63 KK 934 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Doğmuş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğmuş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Yaşam

Mehmet Tahir Diyarbakır Şanlıurfa Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title