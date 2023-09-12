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Şanlıurfa'da İzinsiz Beslenen 4 Ceylan Koruma Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da izinsiz beslendikleri belirlenen 4 ceylan, doğal ortamlarına bırakılmak üzere koruma altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından el konulan ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İzinsiz besleme yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da izinsiz beslendikleri belirlenen 4 ceylan, doğal ortamlarına bırakılmak üzere koruma altına alındı.

Şanlıurfa Organize Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin izinsiz olarak besledikleri ceylanları araçla başka bir yere taşıdığını belirledi.

Jandarma ekiplerince el konulan 4 ceylan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ceylanları izinsiz besleyen 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Ceylanlar, kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Yaşam

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