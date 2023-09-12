Şanlıurfa'da İzinsiz Beslenen 4 Ceylan Koruma Altına Alındı

Şanlıurfa'da izinsiz beslendikleri belirlenen 4 ceylan, doğal ortamlarına bırakılmak üzere koruma altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından el konulan ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İzinsiz besleme yapan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.