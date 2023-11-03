Şanlıurfa'da İnşaat Alanında Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir inşaat alanında çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde inşaat alanında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Dicle Mahallesi'nde inşaatı inceleyen B.A. (35) elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden arkadaşları, olay yerine 112 Acil Ekiplerini çağırdı. B.A. ağır yaralı olarak ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı öğrenen gencin yakınları olay yerine geldi, yakınlarından bazılarının sinir krizleri geçirdiği görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı - ŞANLIURFA