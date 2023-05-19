Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile yolcu Ahmet Zengin (26) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Hakkı Büyük'ün (25) kullandığı 34 FS 3951 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolunun 40'ncı kilometresinde Halil Argündoğan (66) idaresindeki 08 AAG 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu Ahmet Zengin (26) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Hakkı Büyük, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Cuma Sarı - Yaşam

Şanlıurfa Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title