Şanlıurfa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Kağıt ve atık plastiklerin depolandığı bölümde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.