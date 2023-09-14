Şanlıurfa'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA