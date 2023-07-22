Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Genç Boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti. Piknik için nehir kıyısına gelen genç, serinlemek için suya girdi ancak gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.