Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat nehrine giren 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Genç, arkadaşlarıyla piknik için gittiği nehirde serinlemek amacıyla suya girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat nehrine giren 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, 24 yaşında ki Özkan Kantarmış, arkadaşlarıyla birlikte piknik için gittiği Fırat nehri kıyısında bulunan ve eski feribot iskelesi olarak adlandırılan yerde serinlemek amacıyla nehre girdi. Özkan Kantarmış bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları gençin kaybolduğu fark etmeleri üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma genci sudan çıkardı, yapılan müdahaleyle tekrar kalbi çalıştırıldı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan genç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA