Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde 2 kişi boğuldu

Gaziantep'ten bayram ziyareti için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelen 3 Suriyeli, Fırat Nehri'nde serinlemek isterken boğulma tehlikesi geçirdi. 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Mustafa Nuşi ve Hasan İsa hayatını kaybetti. Cesetler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.