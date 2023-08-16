Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde su pompası arızasını gidermeye çalışan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Çalıcık kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kuyudaki su pompasını elektrik arızasını gidermeye çalışan 56 yaşındaki Mustafa Sinkar, akıma kapıldı. Özel bir araçla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset, morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA