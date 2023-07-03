Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde oyun oynarken elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Suphi Yaşar hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Yeşilalıç Mahallesi'nde iddiaya göre; evinde oynayan Suphi Yaşar, açıktaki elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Yaşam