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Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde oyun oynarken elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Suphi Yaşar hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

-ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde oyun oynarken elektrik akımına kapılan Suphi Yaşar (4), hayatını kaybetti.

Yeşilalıç Mahallesi'nde iddiaya göre; evinde oynayan Suphi Yaşar, açıktaki elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Yaşam

Viranşehir Yaşam Haberler

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