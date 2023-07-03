Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokakta oynarken elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki Suphi Yaşar, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.