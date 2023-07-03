Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokakta oynarken elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki Suphi Yaşar, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Suphi Yaşar (4), Viranşehir ilçesi kırsal Yeşilalıç Mahallesi'nde sokakta oynarken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Yaşar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Yaşam