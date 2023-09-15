Şanlıurfa'da depremde hasar gören su kulesi yıkıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde depremde hasar gören 55 yıllık su kulesi, iş makinesiyle yaklaşık 15 saniyede yıkıldı. Kulenin yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin vurduğu illerden Şanlıurfa'da, ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor. Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi'nde 55 yıllık su kulesi de güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yaklaşık 15 saniyede yerle bir olan su kulesinin yıkımı sırasında ortalık toz bulutuyla kaplandı. Su kulesinin yıkılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA