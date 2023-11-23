Şanlıurfa'da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir apartman iş makinalarıyla yıkıldı. Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı. Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Kent merkezindeki Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bir apartman iş makinalarıyla yıkıldı.
Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.
Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.