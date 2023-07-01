Şanlıurfa'da Bayramda Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Bırakıldı

Şanlıurfa'da bayram nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bazı noktalara mama ve su bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara mama ve su bıraktı. Ekipler ayrıca sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinde bir aksaklık yaşanmaması için de barınaklarda da denetimler gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da bayram nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bazı noktalara mama ve su bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara mama ve su bıraktı.

Ekipler ayrıca sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinde bir aksaklık yaşanmaması için de barınaklarda da denetimler gerçekleştirdi.