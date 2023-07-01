Üye Girişi
Haberler
Şanlıurfa'da Bayramda Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Bırakıldı

Şanlıurfa'da Bayramda Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Bırakıldı

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da bayram nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bazı noktalara mama ve su bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara mama ve su bıraktı. Ekipler ayrıca sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinde bir aksaklık yaşanmaması için de barınaklarda da denetimler gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da bayram nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bazı noktalara mama ve su bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara mama ve su bıraktı.

Ekipler ayrıca sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinde bir aksaklık yaşanmaması için de barınaklarda da denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title