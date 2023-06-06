Şanlıurfa'da Balıklıgöl'de tehlikeli sosyal medya çılgınlığı

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'de sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için elbisesiyle göle atlayan genç özel güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı.

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için elbisesiyle göle atlayan genç özel güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı.

Dünyanın en büyük doğal akvaryumu özelliğine sahip, Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl, son günlerde sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek isteyenlerin mekanı haline geldi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaret ettiği Balıklıgöl'e bir grup genç sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için geldi. İsimleri öğrenilmeyen gençlerden birisi, sosyal medya uygulmasında izlenme sayısını artırmak için elbisesiyle birlikte göle atladı. Ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasından gölde yüzen kişi, durumu fark eden özel güvenlik görevlileri tarafından sudan çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.