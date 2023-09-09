Şanlıurfa'da Asker Uğurlamasında Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Şanlıurfa'da asker uğurlaması için kamyonetin kasasına binen bir grup genç, dans edip, zıplayarak otogara kadar yolculuk yaptı. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da asker uğurlaması için kamyonetin kasasına binen bir grup genç, dans edip, zıplayarak otogara kadar yolculuk yaptı. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da asker uğurlaması için kamyonet kasasına binen bir grup genç, kentin en işlek caddelerinden de geçerek otogara kadar bu şekilde yolculuk yaptı. Trafikte oluşabilecek herhangi bir tehlikeye aldırış etmeyen gençler, kamyonet kasasında dans edip, zıpladı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.