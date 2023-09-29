Şanlıurfa'da Aniden Çıkan Hortum Korku Yarattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oluşan doğa olayı hortum görenler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Hortumun yüksekliği ve hızı vatandaşları tedirgin etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aniden çıkan hortum, korkulu anlara neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde oluşan doğa olayı hortum görenler tarafından şaşkınlıkla izlendi. İlçeye bağlı Gögerçin köyü yakınlarında aniden çıkan hortum kısa sürede göğe yükseldi. Yüzlerce metre yüksekliğe çıkan hortum bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, o anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA