Şanlıurfa'da 30 Engelli Bir Günlük Asker Oldu

ŞANLIURFA'da, 30 engelli İl Jandarma Komutanlığı'nda 1 günlüğüne temsili askerlik yaptı. Çocuklarını asker kıyafeti içinde gören aileler, duygusal anlar yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda bir günlük asker olan 30 engelli, askeri kıyafetlerini giydi ve yemin törenine katıldı. Bir günlüğüne silah altına alınan engellilerin temsili askerlik törenine; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve engelli yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ile silah üzerine ellerini koyarak yemin eden engelli askerlere daha sonra künyeleri ve terhis belgeleri verildi. Törende makineli tüfeklerle atış talimi eğitimi alan engelli çocukların aileleri ise duygusal anlar yaşadı.