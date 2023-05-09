Şanlıurfa'da 2 ayrı kazada kaybolanlar için arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da 2 farklı kazada akıntılı suda kaybolan Aysun Çetin (9) ile Şevket Baykuş'u (16) aramalar sürerken, ekipler, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu lise öğrencisi Mehmet Fırat Tunç (14) için de çalışma başlattı. Aileler bir an olsun kanalın yanından ayrılmayıp iyi haberlerin gelmesini bekliyor.

ŞANLIURFA'da, 2 farklı kazada akıntılı suda kaybolan Aysun Çetin (9) ile Şevket Baykuş'u (16) aramalar sürerken, ekipler, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu lise öğrencisi Mehmet Fırat Tunç (14) için de çalışma başlattı. Aileler bir an olsun kanalın yanından ayrılmayıp iyi haberlerin gelmesini bekliyor.

Kentin Ulubağ Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta, saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada Yedikuyu Mahallesi'nde yaşayan akrabalarını ziyarete giden Hasan Çetin (38) yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, dönüş yolunda aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Hasan Çetin, kendi imkanlarıyla kurtulurken, bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri ise araçtaki eşiyle 5 çocuğunu aramaya başladı. Gecenin geç saatlerine kadar süren çalışmalarda, dalgıç polisler, ulaştıkları otomobili vinçle çıkardı. Sudan çıkarılan araçta Müslüm (1), İbrahim (4), Ecem (5) ve Asmin (11) Çetin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Akıntıya kapılıp kaybolan anne Özlem Çetin ise otomobilin devrildiği yerden 2 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Ölen anne ve 4 çocuğu, adli tıp kurumunda tamamlanan otopsilerinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.