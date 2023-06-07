Sandıklı'daki Beton Elektrik Direği 15 Yıldır Leyleklere Ev Sahipliği Yapıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki beton elektrik direği, 15 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor. 7 yıl önce elektrik hattından kaynaklı yangında bir yuva yanmasına rağmen aynı direğe gelmekten vazgeçmeyen leylekler, köy halkı tarafından da korunup kollanıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki beton elektrik direği, 15 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor. 7 yıl önce elektrik hattından kaynaklı yangında bir yuva yanmasına rağmen aynı direğe gelmekten vazgeçmeyen leylekler, köy halkı tarafından da korunup kollanıyor.

Sandıklı'ya bağlı Oda köyünde bulunan beton elektrik direğine 15 yıl önce yuva yapan leylekler, her göç sezonunda gelip aynı direğe yuva yapmaya başladı. Köy halkı, leyleklerin elektrik çarpmasından zarar görmemesi için yuva yaptıkları direğin yaklaşık 20 metre ilerisine ağaçtan bir direk daha dikti. Ancak leylekler beton elektrik direğine yuva yapmaktan vazgeçmedi. 7 yıl önce leylek yuvasında elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yuva yanarak kül oldu. Leylekler ise yangından kısa süre sonra yanan yuvanın yerine yenisini yaptı.

15 yıldır aralıksız aynı direğe yuva yapan leylekler bu yıl da geldi. 2 leylek direğin üzerine yuvalarını kurdu. Leylekleri rahatsız etmemek için özen gösteren köy halkı da onları 'baharın müjdecisi' olarak nitelendiriyor. Köylülerden İrfan Çetinkaya, "Bu leylekler 15 senedir burada. Burada yuva yapıyor. Biz de onları bakıp kolluyoruz. Köyün neşesi bunlar" dedi. Köylülerden Rahmi Uğur da leylekleri elinden geldiği kadar korumaya çalıştıklarını söyledi. (DHA)