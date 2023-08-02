Sandıklı'da Suyun Tasarruflu Kullanımı İçin Bilgilendirme Çalışması Yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye su sayaç okuma görevlileri tarafından vatandaşlara suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. Vatandaşlar da çalışmayı memnuniyetle karşıladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Sandıklı ilçesinde belediye su sayaç okuma görevlileri tarafından esnaflar ile bağ ve bahçe sulayan vatandaşlara suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmayı memnuniyetle karşılayan vatandaşlar suyu yaz döneminde çok kullandıklarını ama tasarruf tedbirlerine de riayet edecekleri konusunda görevlilere bilgi verdi. - AFYONKARAHİSAR