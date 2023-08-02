Üye Girişi
Haberler

Sandıklı'da Suyun Tasarruflu Kullanımı İçin Bilgilendirme Çalışması Yapıldı

Yaşam Haberleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye su sayaç okuma görevlileri tarafından vatandaşlara suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. Vatandaşlar da çalışmayı memnuniyetle karşıladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Sandıklı ilçesinde belediye su sayaç okuma görevlileri tarafından esnaflar ile bağ ve bahçe sulayan vatandaşlara suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmayı memnuniyetle karşılayan vatandaşlar suyu yaz döneminde çok kullandıklarını ama tasarruf tedbirlerine de riayet edecekleri konusunda görevlilere bilgi verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Karahisar Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title