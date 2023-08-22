Sandıklı'da Ahşap Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyünde İsmail Tokmak'a ait 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Sandıklı ilçesinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Menteş köyünde İsmail Tokmak'a ait 2 katlı evin çatısında nedeni henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevreden yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının ardından evin çatısı ve ikinci katı kullanılamaz hale geldi.