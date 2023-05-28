Sandık görevlisi sevgilisine sandıkta evlenme teklifi yaptı

Edremit'teki bir okulda sandıkta gözlemci olan Ergün Gökçek, sevgilisi Aslı Ener'e sandık başında dövizle sürpriz evlilik teklifi yaptı. Teklifi kabul eden çift, sandık görevlileri ve oy kullananların alkışları arasında evliliklerini ilan etti.

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir okulda sandıkta gözlemci olan Ergün Gökçek (60), kendisi gibi başka bir okulda gönüllü gözlemci olan kadın arkadaşı Aslı Ener'e (55) sandık başında dövizle sürpriz evlilik teklifi yaptı. Sandık görevlileri ve oy kulanmak için gelenlerin alkışları arasında 'evet' cevabını alan Gökçek, Ener'in parmağına yüzük takıp, çiçek verdi. Ener ise Gökçek'in vellik teklifi yaptığı "İkinci baharımda açan çiçeğim. Benimle evlenir misin?' yazılı dövize 'evet' mühürü de bastı.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda, Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu 1079 no'lu sandıkta gözlemci olan Ergün Gökçek, bir yıldır gönül ilişkisi yaşadığı kadın arkadaşı Aslı Ener'e sürpriz evlenme teklifi yaptı. Sandıktaki diğer arkadaşlarıyla anlaşan Gökçek, başka bir okulda gönüllü sandık görevlisi olan kadın arkadaşı Aslı Ener'i arayıp, 'Bizim görevli olduğumuz okuldaki sandıkta bir karışıklık var yardıma gelir misin?' diyerek davet etti. Bunun üzerine Gökçek'in görev yaptığı sandığın bulunduğu okuldaki sınıfa gelen Ener, Gökçek'in açtığı "İkinci baharımda açan çiçeğim. Benimle evlenir misin? yazılı dövizle kısa bir süre şaşkınlık yaşadı. Ener, dövizdeki yazıyı okuduktan sonra salondaki görevliler ve oy vermek için bekleyenlerin alkışları arasında 'Evet' diyerek teklifi kabul etti. Bunun üzerine Gökçek, Ener'in parmağına yüzük takıp, çiçek verdi. Ardından Ener, Gökçek'in açtığı dövize 'Evet' mühürü bastı. İkili daha sonra tebrikleri kabul etti.

Aslı Ener ile 1 yıl önce tanıştıklarını belirten Ergün Gökçek, "Bugün sosyal medyadaki bir haberde evlilik teklifi eden çiftleri görünce ben de evlilik teklifinde bulunmaya karar verdim. Sandıktaki arkadaşlarla beraber karar aldıktan sonra da böyle bir sürpriz hazırladım. Mutluyum" dedi.