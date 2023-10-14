Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın kasasından camlar yola düştü

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kavşağında bir TIR'ın kasasında bulunan camlar yola düştü ve trafik durma noktasına geldi.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kavşağında TIR'ın kasasında bulunan camlar yola düştü. TIR'dan yola saçılan camlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Sancaktepe Atatürk Caddesi ile Atayolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Balıkçılar kullandığı 34 FPV 368 plakalı cam yüklü TIR'la, kavşağa girdiği sırada bilinmeyen bir nedenle TIR'ın kasasında yüklü olan camlar kırılarak yola saçıldı. Kavşak üzerinde plaklar halinde kırılıp yola saçılan camlardan dolayı trafik durma noktasına geldi. Yol bakım ekiplerinin temizleme çalışmaları sonucunda camlar süpürülerek yolun kenarına alındı. Temizleme çalışmalarının ardından trafik normal haline döndü.