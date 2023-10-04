Sancaktepe'de su dolu inşaat alanına düşen 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi

Sancaktepe'de su dolu inşaat alanına düşerek hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Cenazeye katılan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen 3 kardeşin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Sancaktepe Saruhan Camii'ne getirildi. Baba Ayvaz Sağın, burada taziyeleri kabul etti. Berat (7), Baran (9) ve Batuhan Sağın (11) kardeşler, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Cenazeye çocukların anne ve babası başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybeden çocukların yakınları cenaze namazı kılındığı esnada gözyaşına boğuldu. - İSTANBUL