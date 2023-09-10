Sancaktepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Ramazan EĞRİ-Delil ATAK-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, SANCAKTEPE'de bariyerlere çarparak savrulan motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Samandıra Gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü Gizem Başaran hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki sürücüler yardıma koşarken, Başaran'ın motosikleti olay yerinden 50 metre uzaklıkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletli ağır yaralanırken, yardıma koşanlar sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başında bekledi. Ambulansın gelmesiyle yaralı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü.

"SÜRATLİYDİ"

Kazayı gören otobüs şoförü, "Beni Çamlıca Gişelerinde geçti. Süratliydi, tekti. Sonra kaza yaptığını gördüm. "dedi.