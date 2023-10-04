Sancaktepe'de İnşaat Temeline Düşen Çocuklar Hayatını Kaybetti

SANCAKTE'de inşaat temeline düşerek hayatını kaybeden 3 çocuğun babası Ayvaz Sağın, "2018 yılında bir çocuğumuzu kaybettik. Bu 4. Çocuk oldu, yapacak bir şey yok kader ama olayda ihmal var gerekli yerlere şikayette bulunacağız" dedi.

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde 2 gün önce 3 çocuk kaybolmuş kardeşlerden haber alınamaması üzerine aile kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışma başlatmıştı. Gülpembe Sokaktan bir inşaat temelinden gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler buradaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. İtfaiye ekipleri, temeldeki suyu tahliye etmesi sonucu kaybolan çocuklar 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran,11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın cansız bedenlerine ulaştı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından 3 kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BİR ÇOCUĞUMU KAYBETTİM, BU DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUM OLDU"

Ailenin bulunduğu evde acılı baba Ayvaz Sağın taziyeleri kabul etti. 3 çocuğunu kaybeden Sağın'ın olayda ihmal olduğunu ve davacı olacaklarını belirtti. Baba Sağın, "Okulun kamera kayıtlarına baktığımızda çocukların aşağıya doğru yöneldiğini gördük. Aşağıya gittiğimizde suyun yüzeyinde boğulmuş vaziyette 1 tanesini gördük. Umudumuz diğer çocukları bulmaktı. İtfaiye ekipleri geldi suyu çektiler, sular çekilince diğer 2 çocuğunda orada olduğunu gördük. İhmal var oraya gittiğimizde kısa bir saç var topu düşmüş topu alayım derken biri girmiş diğerleri de peşinden girmiş 3'de boğulmuş gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten Orası okul yaya yolu benim çocuklarım gitti, başkasının çocuklarıda var. Oradan bir sürü öğrenci geçiyor kimse istemez çocuğunun böyle bir duruma düşmesini benim 3 tane çocuğum gitti. Peşini bırakmayacağız davacı olacağız. Orası alçak bir yer bakılsa çocuğun suyun yüzeyinde olduğu görülüyor. Burada hiçbir şekilde önlem yok zaten gereken davayı da açacağım bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın. 2018 yılında yüksek ateşten 1 çocuğumuzu da kaybettik, bu 4'cü çocuk oldu. Yapacak bir şey yok Kader ama ihmalde var" dedi.