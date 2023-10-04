Sancaktepe'de inşaat temelindeki su birikintisinde hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Sancaktepe'de kaybolan Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedenleri inşaat alanındaki su birikintisinde bulundu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıktan sonra aileye teslim edildi ve bugün İstanbul'da defnedilecek.
SANCAKTE'de inşaat temelindeki su birikintisine düşerek hayatını kaybeden, Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi'ndeki evlerinden pazartesi günü akşam saatlerinden çıkarak kayıplara karışan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran, 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın cansız bedenleri evlerine yaklaşık 800 metre uzaklıktaki inşaat alanındaki su birikintisinde bulundu.
3 kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri işlemlerinin ardından babaları Ayvaz Sağın tarafından teslim alındı. 3 kardeşin bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.