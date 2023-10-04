Sancaktepe'de inşaat temelinde bulunan 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi

Sancaktepe'de bir inşaatın temelindeki suda cesedi bulunan 3 kardeşin naaşları, Sancaktepe Saruhan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Sancaktepe'de bir inşaatın temelindeki suda cesedi bulunan 3 kardeşin naaşları, toprağa verildi.

Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde gece saatlerinde cansız bedenleri bulunan Berat (7), Baran (9) ve Batuhan Sağın (11) kardeşler için Sancaktepe Saruhan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda kişi, baba Ayvaz Sağın'a taziye dileğinde bulundu.

Sağın kardeşlerin cenazeleri, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi 75 numara yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 2 Ekim'de akşam saatlerinde kaybolması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, bugün sabaha karşı Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmiş, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Gelen itfaiye ekiplerince yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi, ekiplerce buradan çıkarılmıştı.

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı.