Sancaktepe'de arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

SANCAKTEPE'de arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sancaktepe Hilal Mahallesi Emek Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormana sıçradı. Ormanın yakınındaki evlere yaklaşan yangına vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.