Sanayi esnafının sıcak havada zorlu mesaisi

Usta Seyfi Apaş:

"Sıcak havanın etkisiyle tansiyon, halsiz yorgunluk, baygınlık gibi şeyler yaşıyoruz"

Motor ustası Taner Kök:

"Günlük bir ya da iki damacana su içiyoruz"

"10-15 dakika dışarıda duramıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sıcak havalarda hizmet veren sanayi esnafı, sürekli ısınan havadan bol sıvı tüketerek korunmaya çalışırken, dışarıda 10 dakikadan fazla kalamadıklarını belirtti.

Ülke genelinde yaşanan yaz mevsimi son yılların en sıcak ayları olarak nitelendiriliyor. Sıcakların en üst seviyeye ulaştığı saatlerde uzmanlar vatandaşları dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor. Uzanmaların 'dışarı çıkmayın' diye uyardığı sıcak havalarda çalışan sanayi esnafı zor şartlarda ekmek parası için mücadele ediyor. Sıcaklığın etkili olduğu ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en sıcak ilçesine sahip Eskişehir'de sanayii esnafı çalışmalarına devam ediyor. Güneşin ısısına eklenen asfalt ve araç motorlarının sıcaklığı, sanayi ustalarının çalışma şartlarını zorlaştıran etmenler. Sıcaklara işlerine devam eden esnaf bol bol sıvı tüketip gölge noktalarda zamanın büyük bir bölümünü geçiriyor.

"Soğuk şeyler içmeye çalışıyoruz"

Aşırı sıcaklıklarda motor tamiri yapan usta Seyfi Apaş günde litrelerce su içittiğinden bahsederken, "Evet, sıcakta zaten aracın sıcaklığı, motorun sıcaklığı, havanın sıcaklığı zaten yeterince sıcağı görüyoruz. Tansiyon olayımız var işte sıcak havanın etkisiyle halsiz yorgunluk, baygınlık gibi şeyler yaşıyoruz. Genelde gölgelerde çalışmaya çalışıyoruz. İşte ayrandır, koladır gibi içeceklerle ama bunları soğuk şeyler içmeye çalışıyoruz. Serinlemeye çalışıyoruz elimizi yüzümüz sürekli yıkıyoruz" dedi.

"Dışarıda on dakikadan fazla kalamıyoruz"

Küçük Sanayii Bölgesi'nde çalışan bir başka motor ustası Taner Kök ise sıcaklıklar hakkında şöyle konuştu;

"Havalar çok sıcak, araçların da sıcaklığı bir taraftan şartları çok zor. İşler de yoğun oluyor yetiştirmekte zorlanıyoruz. Hava sıcak müşterilerde bunaltıyor işim çabuk bitsin diye ama hava şartlarına yapacak bir şey yok. Zorlu şartlar altında çalışmaya devam etmek zorundayız. Sonuçta burada ekmek yiyoruz çoluk çocuğumuz var. Onlara bir gelecek sağlamak için mecbur çalışacağız yani. Sıcaktan vallahi mümkün olduğu kadar içeride kalmaya çalışıyoruz. Dışarıda on dakikadan fazla kalamıyoruz. Yani bir yandan motor sıcaklığı diğer tarafta hava şartları çok sıcak. 10-15 dakika dışarıda duramıyorum ben kendim bunalıyorum, elemanlar genelde içeride çalışıyor. Ben de dışarıda 10 dakikalık bir iş olursa hemen kısadan yapabilirsek yapmaya çalışıyorum yoksa içeri giriyorum. Çok su tüketimimiz var. Günlük bir ya da iki damacana su içiyoruz. Yani mecbur serinlemek için."