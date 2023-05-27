Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde işyerini açan sanayi esnafı depoda yuva kuran bal arılarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Arılar, arıcılık yapan biri tarafından kovana yerleştirildi.

Sanayi esnafına arı sürprizi: İş yeri sahibi depoda yuva kuran bal arılarını görünce şoke oldu

Arı kolonisi sanayideki bir dükkanda yuva kurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde işyerini açan sanayi esnafı depoda yuva kuran bal arılarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Akanlar Küçük Sanayi Sitesinde ilgin bir durum yaşandı. Otomobil tamir işi yapan Ali Özdoğan, sabah işyerini açtığında depoya yuva kuran bal arılarıyla karşılaştı. Depoya giremeyen Özdoğan, ilçede arıcılık yapan Mahmut Ergin'e haber verdi. İşyerine giden Ergin, arılar kontrol ettiğinde yuvalarından ayrılan bir koloni olduğunu fark etti. Yanında getirdiği yapay kovana kraliçe arıyı koyan Ergin, arıların da kovana girmesini sağladı.

Depoya sığındılar

Arıları kovana yerleştirdiklerini söyleyen arıcı Mahmut Ergin, "Sabahleyin bir telefon geldi, arkadaşlar aradı. Arının oğul attığını söylediler. İçlerinde küçük bir kraliçe arı vardı. Kraliçeyi kovana aldık. Geri kalanlar da kraliçeyi takip edip kovana girdiler" dedi.

Dükkanı açında sürprizle karşılaştı

Güne sürprizle uyandıklarını söyleyen esnaf Ali Özdoğan ise, "Sabah dükkanımı açtığımda İşyerimin depo olarak kullandığım bölgesinde arı olduğunu gördüm, biraz tedirginlik yaşadım. Daha sonra arıcı arkadaşlardan bir tanesini aradık. Kendisi gelip arıları aldı" diye konuştu.

Kovana konulan arılar, arazideki başka araların yanına götürülerek sahibi bulana kadar başka bir kovana yerleştirildi.