- Sanayi çalışanlarının sandal keyfi

ANTALYA - Antalya'da sanayi çalışanlarının yağan yağmur sonrası hurda malzeme ile sandal gezintisi yapması gülümsetti.

Antalya'da aşırı yağışlar etkili oluyor. Serik ilçesi sanayi sitesinde çalışanlar ise bu durumu eğlenceli hale getirdi. Çalışanlar, yağmurdan dolayı biriken suda hurda malzeme içine girerek küreklerle sandal keyfi yaşadılar. O anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yağmur, Belek Mahallesi'nde de etkili olurken, pazar esnafı zor durumda kaldı, tezgahlar sular içinde kaldı.