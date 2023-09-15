Antalya'nın Aksu ilçesinde boş arazide sanayi atıklarının tutuşmasıyla başlayan yangın, yaklaşık 500 metrekare alanda etkili oldu. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Sanayi atıkları alev alev yandı, gökyüzünü duman kapladı

500 metrekare alanda etkili olan yangın ekipler tarafından söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde boş arazide sanayi atıklarının tutuşması ile başlayan yangında çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü. Yaklaşık 500 metrekare alanda etkili olan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Sanayi sitesi arkasındaki boş arazide çıktı. Alınan bilgiye göre; boş araziden duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boş arazide sanayi atıklarında başlayan yangın bir anda büyüdü. Çıkan duman ise gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri ise kısa süreli alana yaklaşmakta zorluk yaşadı. Yaklaşık 500 metrekare alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Daha önce de sık sık yangınların yaşandığı bölgede polis ekipleri yangınının çıkışına yönelik inceleme başlattı.