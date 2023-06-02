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Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen yaşamını yitirdi

Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen yaşamını yitirdi

Yaşam Haberleri

Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen, 94 yaşında Osmaniye'de hayatını kaybetti. Kentte yaşayan ve bir süredir rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Fikret Besen, evinde yaşamını yitirdi. Besen için Asri Mezarlık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, sanatçı Ümit Besen ile yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Fikret Besen'in naaşı mezarlıkta defnedildi.

Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen, 94 yaşında Osmaniye'de hayatını kaybetti.

Kentte yaşayan ve bir süredir rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Fikret Besen, evinde yaşamını yitirdi.

Besen için Asri Mezarlık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, sanatçı Ümit Besen ile yakınları katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Fikret Besen'in naaşı mezarlıkta defnedildi.

Kaynak: AA / Yaşam

Ümit Besen Osmaniye Yaşam Haberler

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