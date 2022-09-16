Sanatçı Suna Koçal, eserlerini Almanya'da sergiledi

Ebru, minyatür, tezhip ve katı sanatı alanında en tanınmış sanatçılarımızdan olan Suna Koçal, dünya çapında geleneksel Türk sanatı üzerine sayısız sergi, atölye ve seminer düzenlemeye devam ediyor. Bu kez Almanya'nın Bonn Bad Godesberg şehrinde 4 branştan eserlerini sergileyen Suna Koçal'ın sergisi 9 Ekim'e kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Suna Koçal, Almanya'nın Bonn Bad Godesberg şehrindeki Tarihi Am Haus An Der Redoute binasında 4 branştan eserlerini sergiliyor.

9 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

'Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir' sloganıyla 9 Ekim'e kadar eserlerinin sergileneceğini söyleyen Sanatçı Suna Koçal, Almanya'da yaşayan Türk hemşerilerini sergiyi görmeye davet etti. Açılışı bugün yapan Koçal, Türk Başkonsolosu Turhan Kaya, Bonn Bad Godesberg Belediye Başkanı Michael Wenzel ve DTG(Deutsch-Türkische Gesellschaft) Başkanı Emine Emel Yıldız'a değerli himayelerinden dolayı teşekkür etti.

"ZİYARETLERİNİZİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Yalovalı Sanatçı Suna Koçal, 'hiçbir karşılaşma tesadüf değildir' sergisini sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. 4 branştan eserlerinin sergileneceğini söyleyen Koçal, "Yaklaşık 13 yıl sonra Bad Godesberg'daki sergide ebru, katı sanatı, tezhip ve minyatür alanında eserlerimi sanatseverler ile buluşturacağım. Ziyaretlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sergiye girişlerimiz ücretsiz olacak. Çalışma saatleri ise Çarşamba gününden Pazar gününe 14:00 ve 18:00 saatleri arasında olacak. Yalova'dan destek veren tüm dostlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. İmkanı olanları, Tarihi Am Haus An Der Redoute binasına davet ediyorum" dedi.