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Samsun ve Ordu'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

29 Kasım 2023 08:20 Son Güncelleme: 08:22 Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde bugün güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar ve yer yer kısa süreli fırtınalar bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.