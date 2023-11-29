Samsun ve Ordu'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde bugün güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar ve yer yer kısa süreli fırtınalar bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Samsun ve Ordu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgar bugün Samsun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
İki ilde ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Yaşam