Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde yangın çıktı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak'ta Hüseyin Torun'a ait 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Yaşam