Samsun merkezde bulunan iki mahallede yaşayan vatandaşlar 20 yıldır doğal gaz bekliyor. Hastane ve Kökcüoğlu mahallelerinde oturan vatandaşlar, kentsel dönüşüm kapsamında olmaları dolayısıyla 20 yıldır doğal gaz alamadıklarını ve kentsel dönüşümün yapılmadığını belirtti.

Samsun'un 2 mahallesi 20 yıldır doğalgaz bekliyor

SAMSUN - Samsun merkezde bulunan iki mahallede yaşayan vatandaşlar 20 yıldır doğal gaz bekliyor.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hastane ve Kökcüoğlu mahallelerinde oturan vatandaşlar, kentsel dönüşüm kapsamında olmaları dolayısıyla 20 yıldır kendilerine doğal gaz verilmemesinden ve kentsel dönüşümün yapılmamasından yakındı.

İlkadım ilçesinde bulunan toplamda 12 bin kişinin ikamet ettiği Hastane ve Kökcüoğlu Mahallesi sakinleri bir araya gelerek doğal gaz talebinde bulundu.

"Şehrin göbeğindeki mahallede vatandaş mağduriyet yaşıyor"

Hastane Mahallesi Muhtarı Hasan Köknel, "Mahalle sakinlerimiz mağduriyet yaşıyor. SAMGAZ'a kaç sefer gittik. SAMGAZ 'kentsel dönüşümde olması nedeniyle buraya girmem yasal değil' diyor. Şehrin göbeğindeki mahallede vatandaş mağduriyet yaşıyor. Çalışanlar akşam eve gelince soba yakmaya uğraşıyor. 10 yıldır muhtarlık yapıyorum ama vatandaşın karşısında ezik duruyorum. Mahallemizin yüzde 1'inde ancak doğal gaz var. Anayola yakın yerlerde çekilmiş yerler var" dedi.

Hastane Mahallesi sakinlerinde Hülya Zeren ise, "Biz artık yorulduk. 50 yaşımıza geldik. 3 yaşındayken 'buralar değişecek' dediler. Biz gittikten sonra mı değişecek. SAMGAZ'a başvurumuz oldu ama bir hareketlilik yok" diye konuştu.

"Halkımız doğal gazı ve kentsel dönüşümü istiyor"

Kökçüoğlu Mahallesi Muhtarı Kemal Kından da, "İnsanlar doğal gaz istiyor. Mağdur durumdalar. Halkımız doğal gazı ve kentsel dönüşümü istiyor" şeklinde konuştu.

"Kentsel dönüşüm alanı"

SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan ise Hastane ve Kökcüoğlu mahallelerinin kentsel dönüşüm alanı olduğunu ve doğal gaz hattının döşenmesi için kentsel dönüşümünün gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, "Mevcut haliyle imalat yapmamız mevzuata aykırı" açıklamasında bulundu.

(FAU-NSO-Y)