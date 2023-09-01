Samsun'dan Sinop'a gelen genç kayıp
Samsun'dan çalışmak için geldiği Sinop'ta dün akşamdan bu yana haber alınmayan 21 yaşındaki genç her yerde aranıyor.
Samsun'dan çalışmak için geldiği Sinop'ta dün akşamdan bu yana haber alınmayan 21 yaşındaki genç her yerde aranıyor.
Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Emirhan Sağlam, çalışmak için Samsun'un Terme ilçesinden Sinop'a geldi. Kendisinden haber alamayan ailesi emniyet ekiplerine haber vererek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi civarında karın bölgesini tutarak yürüdüğü görülmüş.
Emirhan Sağlam her yerde aranıyor. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam