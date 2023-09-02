Samsun'dan çalışmak için gelen genç Sinop'ta bulundu

Samsun'dan çalışmak için Sinop'a gelen ve 2 gündür haber alınamayan Emirhan Sağlam, polis ekipleri tarafından bulundu. Sağlam'ın durumu iyi.

Samsun'dan çalışmak için geldiği Sinop'ta 2 gün önce kaybolan genç bulundu.

Samsun'dan çalışmak için Sinop'a gelen ve ailesinin 2 gündür haber alamadığı Emirhan Sağlam (21), polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. İhbar sonrası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve birçok güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri Emir Sağlam'ın dolmuşla otogara, oradan da Samsun'a gittiğini tespit etti. Yakınları ile iletişim kurulan Sağlam'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP