Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Demirer idaresindeki 55 EM 217 plakalı otomobil, Mustafa Sönmez yönetimindeki 55 LT 024 plakalı otomobil ile Mehmet Can Ayyıldız'ın kullandığı 55 ALH 709 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Harun Demirer ve Mustafa Sönmez ile yolcular Burak Çiçek ve Gönül Sönmez yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN