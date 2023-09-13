Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü boş araziye girdi ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'un Havza ilçesinde kontrolden çıkıp, boş araziye giren yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Amasya kara yolunda meydana geldi. Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden, 34 EH 428 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Osman G. (63) iddiaya göre; çalışma nedeniyle yolu göremeyince direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulup, boş araziye giren otobüsteki 1 yolcu yaralandı. Yaralı yolcu, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam