Samsun'da Yer Altı Çöp Konteynerinde Yangın Çıktı

Samsun'da bir yer altı çöp konteynerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dumanla birlikte etrafa yayılan kötü koku vatandaşı rahatsız etti.

Samsun'da bir yer altı çöp konteynerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dumanla birlikte etrafa yayınlan kötü koku vatandaşı rahatsız etti.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzeri Atatürk Parkı mevkisinde bulunan bir yer altı çöp konteynerinin içindeki çöpler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangında etrafa yayınlan duman ve çöplerden çıkan kötü koku vatandaşları rahatsız etti. Bir süre kendi halinde yanan konteyner daha sonra kendi kendine söndü. - SAMSUN